Premier décollage post-pandémie réussi pour Ariane 5

Commandant de bord du vol Air France 853 devant relier Cayenne à Paris, Eric Boichut a pu capter, non sans émotion et en compagnie des pilotes Laurent Derrien et Benoît Groupil, le décollage d'Ariane 5, à bord de son Boeing 777, tout comme les membres de l'équipage, passagers, infirmières, médecins et pompiers venus prêter main forte en Guyane. Des images sublimes, que le pilote a pu relayer d'abord sur Twitter, non sans un certain succès, puis sur YouTube. On vous laisse admirer.