Le rover chinois Yutu-2 de la mission Chang'e 4 reprend du service sur la face cachée de la Lune

En effet, sur notre satellite, un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres ; la nuit lunaire a la même durée. Et sur la Lune, les nuits sont très froides : les températures peuvent descendre à -190 degrés Celsius. Pour survivre, le rover se met en veille et puise l’énergie nécessaire à sa conservation dans ses batteries. Son ancêtre, le rover Yutu de la mission Chang’e 3, n’avait d’ailleurs pas tenu bien longtemps dans ces conditions extrêmes : il avait succombé au bout de six semaines.