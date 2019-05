Yutu-2, le rover chinois, découvre de nouveaux minéraux sur la Lune

© CNSA

Une découverte surprenante

Des éléments ramenés en surface par une chute d'astéroïdes

Source : Engadget.

Le 3 janvier dernier, l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA), a réalisé une grande première en faisant atterrir son engin Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, plus exactement au sein du cratère Von Kármán situé dans le bassin de Aitken.Outre la véritable prouesse réalisée ici par la CNSA, cette mission ambitionne également de remplir plusieurs objectifs scientifiques notamment grâce à son astromobile autonome Yutu-2. Les premiers résultats provenant de l'exploration du rover et de ses analyses du sol lunaire viennent d'être publiés dans la revue scientifiqueLa zone d'atterrissage de la mission a justement été choisie pour son grand potentiel de découvertes. Le cratère de Von Kármán est en effet l'une des plus grandes empreintes d'impacts connues dans le système solaire à l'heure actuelle, les chances de découvrir quelque chose de nouveau étaient donc nombreuses.Durant son exploration, Yutu-2 aurait découvert deux minéraux : du pyroxène à faible teneur en calcium, ainsi que de l'olivine, deux matériaux qui proviendraient du manteau lunaire. Une découverte surprenante selon la CNSA, puisqu'il s'agit de matériaux différents de ceux identifiés sur la face visible de la Lune parpremier du nom. Ces nouvelles données pourraient nous en apprendre plus sur la formation et l'évolution de la Lune, mais aussi de la Terre.Les scientifiques estiment que les différentes couches de la croûte et du manteau lunaire pourraient être bien distinctes. Selon eux, un ancien océan magmatique aurait en effet pu se refroidir et se solidifier, une ancienne chute d'astéroïdes aurait alors pu ramener des minéraux profondément enfouis dans le sous-sol lunaire, ce qui expliquerait pourquoi Yutu-2 a pu retrouver ces deux éléments au sein de ce cratère.Si ces données sont encore controversées au sein de la communauté scientifique, certains estimant que le spectromètre de Yutu-2 aurait en fait pu détecter du verre volcanique, la mission de Yutu-2 devrait se poursuivre afin d'en apprendre un peu plus sur la géologie de notre satellite naturel.Les missions Chang'e 5 et Chang'e 6 dont les lancements respectifs sont planifiés pour 2019 et 2020, devraient permettre aux chercheurs d'étudier plus en détail la composition du sol lunaire puisqu'il s'agira cette fois-ci de ramener des échantillons sur Terre !