Les secours déploient une logistique importante sur 15 communes. Les 2 000 pompiers et 500 véhicules combinent leur travail avec les largages réalisés par une flotte d’avions et d’hélicoptères. La préfecture de l’Aude indique que 600 largages d’eau sont effectués chaque jour au-dessus des zones les plus dangereuses.

La planification de ces actions ne serait pas possible sans les images satellites. Celles-ci indiquent avec précision où le feu progresse encore, ce qui évite un gaspillage des ressources aériennes et réduit les risques pour les pilotes. La météo, avec des rafales de vent jusqu’à 70 km/h le 5 août, aggrave la propagation des flammes, rendant la coordination encore plus cruciale.

Les autorités demandent à la population d’éviter la zone touchée pour faciliter le travail des secours et garantir la sécurité de tous. Les images satellites participent au suivi de la situation en alimentant les cellules de crise et en apportant aux décideurs des informations fiables. Airbus Space diffuse régulièrement ces images satellites auprès des secours. Elles servent à la fois à constater des dégâts et accompagner chaque étape des opérations.