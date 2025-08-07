L’incendie parti le 5 août dans l’Aude a déjà détruit plus de 16 000 hectares. Pour mieux maîtriser le feu, les secours utilisent des images satellites précises qui guident leurs opérations aériennes, avec 600 largages d’eau quotidiens.
L’incendie qui fait rage depuis le 5 août dans le département de l’Aude a connu une progression rapide, soutenue par un vent puissant et une sécheresse importante. En à peine une journée, le feu a parcouru environ 16 000 hectares a et touché 15 communes selon le bilan de la préfecture de l'Aude publié à 12 h. Plus de 2 000 pompiers, 500 véhicules et une flotte d’avions et d’hélicoptères s’efforcent d’en contenir la progression.
L’utilisation des images satellitaires fournies par les Pléiades Neo d’Airbus Space permet d'observer le sinistre depuis l’orbite. Ces données aident à définir les zones à prioriser pour les largages d’eau et pour organiser les interventions au sol.
Les images satellites montrent la progression du feu et où concentrer les efforts
Les images prises par les satellites Pléiades Neo offrent une vue large et détaillée, couvrant les zones brûlées et montrant les foyers encore actifs. Airbus Space met à disposition ces clichés en temps quasi réel, ce qui permet aux équipes de secours de réagir rapidement. L’Agence spatiale européenne rappelle que ces informations « permettent d’évaluer l’ampleur des incendies, de délimiter les zones touchées et d’organiser la réponse à mettre en œuvre ».
Sans ces images, il serait complexe de suivre un incendie qui couvre plusieurs dizaines de kilomètres carrés, notamment dans une zone difficile d’accès. Les clichés satellitaires révèlent aussi des reprises du feu dans des secteurs déjà touchés, ce qui permet d'ajuster minutieusement les opérations. Le croisement des images et des données terrain donne une cartographie précise où les aéronefs peuvent concentrer leurs largages d’eau avec efficacité.
Une coordination accrue entre les moyens terrestres, aériens et spatiaux pour ralentir le feu
Les secours déploient une logistique importante sur 15 communes. Les 2 000 pompiers et 500 véhicules combinent leur travail avec les largages réalisés par une flotte d’avions et d’hélicoptères. La préfecture de l’Aude indique que 600 largages d’eau sont effectués chaque jour au-dessus des zones les plus dangereuses.
La planification de ces actions ne serait pas possible sans les images satellites. Celles-ci indiquent avec précision où le feu progresse encore, ce qui évite un gaspillage des ressources aériennes et réduit les risques pour les pilotes. La météo, avec des rafales de vent jusqu’à 70 km/h le 5 août, aggrave la propagation des flammes, rendant la coordination encore plus cruciale.
Les autorités demandent à la population d’éviter la zone touchée pour faciliter le travail des secours et garantir la sécurité de tous. Les images satellites participent au suivi de la situation en alimentant les cellules de crise et en apportant aux décideurs des informations fiables. Airbus Space diffuse régulièrement ces images satellites auprès des secours. Elles servent à la fois à constater des dégâts et accompagner chaque étape des opérations.
D’après la préfecture, et au moment où nous écrivons ces lignes, un mort et plusieurs blessés sont à déplorer. Ces images aident non seulement à lutter contre l’incendie mais aussi à informer la population et les autorités de manière transparente.