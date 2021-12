Une nouvelle étape avec Pléiades Neo : interview de François Lombard (Airbus Defence and Space)

Pléiades Neo, c'est une aventure uniquement Airbus DS, sans l'engagement de l'Etat. Est-ce que c'était plus de liberté ou un risque supplémentaire ?

Forcément, un peu des deux… Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Pléiades Neo est issu d'une décision commerciale avant tout. Donc comme pour tout projet, il a fait l'objet d'un « business case » et d'un investissement conséquent, mais avec un objectif de rentabilité et d'exploitation ! Cela a mené à certains choix technologiques, par exemple le fait qu'il s'agisse de satellites compacts, que nous avons souhaité pouvoir envoyer en duo avec le lanceur Vega C. D'autre part, comme nous étions décideurs et maîtres d'œuvre, nous avons eu la liberté d'action pour aller vite pour proposer notre solution aux clients le plus vite possible. Dans un cadre étatique, ou dans les grands partenariats que nous menons avec le CNES par exemple, il y a d'une part une phase de négociation en amont, mais aussi plus d'échanges, plus d'expertises et de choix technologiques sur lesquels les différentes parties doivent se mettre d'accord. Ici, nous avons assumé le risque, parce que nous étions certains du produit.