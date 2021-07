Voici CAPS, la capsule volante française autonome, passe-partout et monoplace (Vidéo)

Oui. Nous avons imaginé un transport monopassager, ce qui nous permet de nous différencier de la concurrence et d'imaginer un véhicule dont l'ergonomie va être compatible avec les usages en ville. Nous avons commencé par une étude à la racine de la mobilité urbaine et avons remarqué que 70 % des trajets quotidiens en ville se font seul, et dans le pire des cas au volant d'une voiture cinq places. On a donc imaginé cet aéronef monoplace qui volera en permanence à 100 % de sa capacité et permettra d'accueillir des personnes à mobilité réduite.