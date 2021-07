C'est le grand retour d'Ariane 5 avec la mise en orbite de deux satellites, dont le très attendu Quantum

Dans un été compliqué par la situation sanitaire et les difficultés des fournisseurs, les équipes d'Arianespace avaient fêté le 15 août 2020 le décollage d'Ariane 5 pour la mission VA253. Trois satellites envoyés en orbite de transfert géostationnaire… et une grosse frayeur. En effet, et même si cela n'a pas été divulgué au public avant des aveux plusieurs mois plus tard, un problème de coiffe important est survenu au cours du vol. Sans impact sur le succès de la mission , l'incident a toutefois mis un coup d'arrêt au bon élan d'Ariane 5 en 2020, le Covid-19 s'occupant du reste. Il aura fallu du temps pour que RUAG, le fournisseur suisse qui fournit les coiffes (et qui identifia un problème similaire sur les exemplaires destinés à Atlas V aux États-Unis), corrige les erreurs et fasse requalifier le matériel. Résultat, pratiquement un an passé sans décollage du fleuron européen, et beaucoup de pression pour ce retour en vol…