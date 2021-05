Alors que sa constellation grandit, OneWeb s'associe à Astroscale pour gérer les débris en orbite

Avec bientôt 218 satellites en orbite basse, OneWeb aura déployé un tiers de la première phase de sa constellation de connectivité internet. Les « grappes » de 36 satellites décollent grâce au lanceur russe Soyouz, via l'intermédiaire d'Arianespace au rythme régulier d'un lancement par mois environ. De quoi assurer une couverture suffisante, surtout au-dessus des pôles, pour envisager une mise en service commerciale avant la fin de l'année selon OneWeb.

Rachetée l'année dernière par le gouvernement anglais et l'opérateur indien Bharti Global, l'entreprise attire de nombreux investissements en 2021 avec une confiance renouvelée et la promesse de futurs développements. L'agence spatiale anglaise, via un mécanisme de l'ESA, vient d'ailleurs d'injecter 45 millions de dollars pour le projet « Joey-sat », prototype qui devrait préfigurer les futures unités de la constellation à l'horizon 2025.