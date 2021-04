La fusée Vega réussit son retour en vol avec Pléiades NEO

Le 17 novembre dernier, le lanceur léger européen Vega était à nouveau dans la tourmente, suite à son deuxième échec pratiquement d'affilée. Plus ennuyeux encore, l'enquête montra qu'il s'agissait d'une erreur liée à un mauvais câblage et à un contrôle qualité défaillant. La bonne réputation du lanceur, construite sur quasiment une décennie de succès et un rythme qui grimpait régulièrement, a pris du plomb dans l'aile…

D'autant que l'incident bouleverse le calendrier, qui incluait pour 2021 la mise en place de la nouvelle version de Vega, plus puissante (mais pas plus chère), Vega C ! Résultat, la pression qui reposait sur les épaules des différents partenaires pour cette campagne de lancement VV18 était maximale. Arianespace, Avio et ses sous-traitants, Airbus DS et les autres clients du vol ont tous déployé plus d'efforts qu'à l'ordinaire pour que ce décollage soit une réussite.