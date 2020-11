Echec au décollage des satellites SEOSAT-Ingenio et Taranis !

C'est un double coup dur pour le secteur spatial européen. D'abord pour Vega, qui reprenait tout juste du service et signe ici un deuxième échec en seulement trois vols (17 en tout). On peut bien sûr faire confiance aux autorités pour qu'elles mènent une enquête sérieuse sur cette catastrophe, entre le CNES (responsable du Centre Spatial Guyanais), Avio (l'industriel maître d'œuvre du programme Vega) et l'Agence Spatiale Européenne… Mais s'il est déjà possible d'estimer que les causes seront différentes et indépendantes de celles de l'échec de 2019, reste que la dynamique n'est pas bonne, dans un secteur déjà très concurrentiel…