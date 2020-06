L'Europe spatiale revient aux affaires avec le petit lanceur Vega

La fusée Vega emmènera la mission VV-16 : SSMS et ses 53 satellites en orbite basse.

Logique, dans ce contexte, que la reprise soit encore progressive : la Guyane est en surveillance active pour la circulation du virus, avec 30 hospitalisations et deux cas en réanimation ce mardi 2 juin. Il faut ajouter à cela que le port spatial européen a rarement vu mission plus internationale pour sa reprise, avec 53 satellites répartis entre 21 clients.

C'est un retour aux affaires prudent à plus d'un titre. De fait, pour « rouvrir » le Centre Spatial Guyanais, les équipes venant de métropole ont dû se soumettre à des mesures contraignantes : deux semaines de quarantaine et d'isolement avant de pouvoir pénétrer et travailler sur le site, qui met en place de nouvelles procédures d'hygiène et de distanciation sociale.

Après deux mois d'arrêt et un mois de préparation, la nouvelle mission s'appelle SSMS (pour Small Spacecraft Mission Service). Mise en place grâce à l'ESA et portée par les industriels italiens Avio et SAB Aerospace, il s'agit d'une plateforme modulable conçue pour emmener un grand nombre de satellites en orbite basse héliosynchrone.

Les charges utiles elles-mêmes peuvent avoir plusieurs formats. Le vol, qui devrait avoir lieu le 18 juin, embarquera des microsatellites comme celui de GHGSat Inc, mais aussi des CubeSats 3U au service des entreprises Planet Labs ou Spire, l'éjecteur ION de D-Orbit et des satellites encore plus petits, les SpaceBee de Swarm Technologies (3 x 10 x 10 cm).