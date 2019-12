Les canadiens de North annoncent les Focals 2.0, des lunettes connectées légères et puissantes

© North via 9to5Google

Un produit « d'un tout autre niveau » que les premières du nom

© North via 9to5Google

Un affichage « drastiquement » amélioré

Ici les Focals 1.0 © 9to5Google

Source : 9to5Google.

Le marché des lunettes connectées avait connu un léger moment de solitude après l'échec des Google Glass. Heureusement, quelques groupes ont su relancer la machine. C'est notamment le cas de North, qui vient d'annoncer le lancement l'année prochaine d'une nouvelle paire de binocles high-tech : les Focals 2.0. L'occasion de refaire le plein de technologies et d'améliorer la formule.», explique North dans un communiqué. «». De manière concrète, ce discours ce traduit en quelques nouveautés de taille. North indique avoir miniaturisé sa technologie à hauteur de 40 %, pour obtenir des Focals 2.0 plus légères et plus fines que le modèle lancé l'année dernière. Comme le rappelle 9to5Google, le poids des Focals premières du nom était d'environ 80 grammes, ce qui les rendait peu agréables à porter toute la journée. Un problème que les Focals 2.0 devraient donc corriger.Toujours en matière de confort et surtout de praticité, les branches des Focals 2.0 pourront être intégralement repliées, exactement comme sur des lunettes classiques. Les Focals cuvée 2018 se contentaient de branches fixes (simplement souples à l'extrémité). Un boîte spéciale était d'ailleurs nécessaire pour les ranger.D'un point de vue plus technologique, North évoque un affichage beaucoup plus perfectionné. La société indique ainsi que les Focals 2.0 «», ce qui s'annonce prometteur puisqu'il remplacera l'écran de 110 x 110 pixels des Focals 1.0.On peut notamment imaginer un meilleur affichage des informations et plus d'espace pour ces dernières. Un affichage à la netteté et aux dimensions plus généreuses devrait par ailleurs améliorer le confort d'utilisation et la pertinence globale du produit.Notons qu'en attendant le lancement de ces Focals 2.0, annoncé pour l'année prochaine sans plus de détails, les Focals 1.0 sont, elles, retirées du marché. North indique toutefois que les commandes déjà passées seront honorées et que le suivi logiciel du premier modèle continuera d'être assuré.