Outre les mentions habituelles concernant Zigbee et Bluetooth, ces documents présentent, pour la première fois, un code de configuration Matter directement apposé sur l'étiquette des produits. Il ne s'agit vraisemblablement pas d'une erreur, confirmant ainsi l'intégration d'une puce compatible Matter au sein même de l'accessoire. Théoriquement, il suffirait donc d'installer l'ampoule et de l'allumer pour l'ajouter automatiquement au réseau existant depuis son téléphone.

Cependant, une interrogation subsiste : les documents techniques mentionnent uniquement la présence de Bluetooth Low Energy et de Zigbee comme méthodes de communication sans fil. Or, Matter repose principalement sur les protocoles Thread et Wi-Fi pour une intégration directe, ce qui n'est pas indiqué ici. Il est possible que Philips Hue utilise des puces radio multifonctions, capables de prendre en charge plusieurs protocoles, comme c'est déjà le cas chez certains concurrents.​ Il faudra aussi que Philips Hue propose une mise à jour de ces équipements pour activer la technologie et les bandes de fréquence compatibles.