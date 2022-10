Domotique : le protocole Matter est enfin là, pourquoi est-ce une petite révolution ?

La Connectivity Standards Alliance (CSA) propose depuis ce lundi 3 octobre la version 1.0 de Matter sur GitHub. Étrangement, le consortium composé des plus grands noms du secteur, comme Legrand, IKEA, Amazon, Samsung ou Philips Hue, n'a fait aucune communication autour de cette annonce et semble vouloir attendre la mise à disposition des premiers appareils compatibles avant d'évoquer le sujet.

Pourtant, Matter est conçu pour changer la vie des utilisateurs d'objets connectés dans la maison en proposant une interopérabilité entre les différents assistants domotiques et connectés que sont Amazon Alexa, Siri d'Apple ou Google Assistant, pour ne citer que ces trois-là, mais aussi avec les plateformes domotiques. Plus besoin donc d'acheter des équipements HomeKit chez Apple ou fonctionnant avec Alexa exclusivement, ce qui devrait simplifier les achats pour les consommateurs.

Chaque appareil pourra désormais communiquer avec n'importe plateforme, et devrait faciliter l'installation et l'utilisation. Cela permettra de créer des scénarios plus complets et pertinents pour éteindre vos différents appareils ainsi que vos ampoules connectées lorsque vous quittez une pièce à vivre ou votre domicile.