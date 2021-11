Les produits Alexa et Eero d'Amazon inclueront le support de Thread et Matter

Amazon Echo Dot 3ème gen

La troisième génération de l'Echo Dot propose une évolution assez superficielle. Si le design est plus soigné qu'avant, les fonctionnalités demeurent les mêmes et la reconnaissance vocale est relativement limitée. Reste l'amélioration de la puissance du haut-parleur, qui n'est cependant que d'un intérêt limité, tant il restitue un son de piètre qualité. Mais son prix demeure très attractif et il est possible de compenser une partie de ses faiblesses via de l'équipement audio supplémentaire.