WiZ adopte "Matter", le nouveau protocole de connectivité pour objets connectés

Signify s’engage ainsi à soutenir le déploiement de la nouvelle norme. En effet, la société croit fermement en l’utilité d’un tel protocole, comme l’a souligné Maikel Klomp, directeur commercial de WiZ Connected, dans un récent communiqué de presse : « Cette technologie destinée à rassembler les acteurs de l'industrie va accroître la visibilité des solutions de domotique et permettre aux consommateurs de connecter tous leurs objets connectés plus simplement. En intégrant Matter à notre portefeuille de produits WiZ, nous poursuivons nos

efforts pour offrir des technologies simples d'utilisation qui améliorent la vie quotidienne de nos

utilisateurs et rendent l'éclairage intelligent accessible à tous. »