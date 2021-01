Philips Hue : un nouveau module d'interrupteur intelligent et un variateur pour faire grandir la gamme

Seul vrai souci, le produit fonctionne avec une alimentation (existant en 40 W et en 100 W) IP65 dédiée, non livrée avec le modèle, car ce dernier est vu comme une extension et non comme un produit autonome. Le Hue Amarant consommant 20 W, il est possible d'en raccorder entre 2 et 5 en série suivant l'alimentation.