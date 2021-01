CES 2021 : voici Nobi, la lampe intelligente qui renforce l'autonomie des personnes âgées à domicile

Nobi, qui fonctionne sans piles et assure un suivi 24h/24 7j/7, fait aussi profiter ses utilisateurs de services de détection de fumée, d'intrusion et informe sur la qualité de l'air du lieu où la lampe se trouve. La lampe se connecte au préalable à l'aide d'un smartphone. Ensuite, étant donné qu'elle remplace simplement la lampe précédente, il ne reste plus qu'à l'allumer et l'éteindre à l'aide des interrupteurs traditionnels.