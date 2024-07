Ce "Tamagoshi" végétal va vous permettre d'avoir la main verte et de sauver la vie de vos plantes d'intérieur

Une fonctionnalité particulièrement appréciée est la possibilité de nommer vos plantes dans l'application. Vous recevrez ainsi des notifications du type « Ginette a besoin d'un verre », ce qui rendra l'entretien de vos plantes plus ludique et personnel.

Le succès de SmartyPlants ne s'est pas fait attendre. Lancé sur Kickstarter le 18 juin 2024, le projet a rapidement dépassé son objectif initial de 5 000 livres sterling. Au 19 juillet 2024, soit à peine plus d'un mois plus tard, la campagne de financement s'est terminée avec plus de 70 000 euros récoltés, soit plus de 10 fois l'objectif initial. Plus de 600 contributeurs ont soutenu le projet, démontrant un réel engouement pour cette solution innovante.

Ce succès rapide s'explique par la frustration de nombreux propriétaires de plantes face à leurs échecs répétés. SmartyPlants s'adresse particulièrement aux 48 % de propriétaires qui ont accidentellement tué cinq plantes ou plus au cours des 18 dernières années. L'appareil promet de lever le voile sur les mystères de l'entretien des plantes, transformant même les moins doués en jardiniers d'intérieur compétents.