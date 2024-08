Néanmoins, le NotePin s'appuie sur l'expertise de Plaud en matière de transcription et de synthèse vocale, déjà éprouvée avec leur premier produit, le Note. Ce petit enregistreur vocal, très bien pensé, a déjà séduit de nombreux utilisateurs par ses capacités de transcription et de résumé automatiques assez impressionnantes, disons-le.

Proposé actuellement à 169 dollars, le NotePin s'accompagne d'une offre logicielle à deux niveaux : une version gratuite aux fonctionnalités basiques, et une formule pro à 79 dollars par an offrant des options avancées comme des modèles de résumés personnalisés ou l'identification des interlocuteurs.

L'engouement croissant pour l'IA poussera certainement de plus en plus de personnes à vouloir immortaliser chaque instant de leur existence, il faudra faire avec. Le NotePin fait partie de ces tout premiers objets qui le permettent réellement et se fait le porte-étendard d'une IA omniprésente, à la fois fascinante et sous certains attraits, inquiétante. Serions-nous prêts un jour à sacrifier une part de notre jardin secret sur l'autel d'une efficacité survitaminée ? Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?