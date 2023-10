Une IA personnalisée qui vous enregistre toute la journée : ce nouveau gadget est flippant !

Rewind AI ambitionne de dépasser la frontière du dématérialisé et dévoile un pendentif connecté. Celui-ci est prévu pour enregistrer toutes les phrases prononcées et entendues par l'individu qui le porte, agissant comme un second cerveau pour la mémorisation des informations. Les enregistrements seront alors résumés à l'écrit et pourront être retrouvés grâce au système de recherche de l'application. Pour conserver un certain cadre de sécurité des données, les enregistrements seraient chiffrés et stockés en local sur le smartphone de l'utilisateur.

Cette idée pourrait être fortement appréciée par certains publics, même si la notion d'intelligence artificielle implique un traitement des données dans le cloud.

Dans le registre de la législation, Rewind AI a annoncé la présence de fonctionnalités censées garantir qu'aucun individu ne sera enregistré sans son consentement. Pour cela, l'entreprise précise que son système connecté sera capable de détecter l'empreinte vocale de son porteur.