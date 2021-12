CES 2022 : cap sur le marché de la bague intelligente capable de surveiller votre santé

"De nombreux wearables que nous voyons sont trop volumineux, trop gadgets, manquent de personnalisation et présentent aux utilisateurs des données brutes sans leur expliquer comment les utiliser. Utilisateurs nous-même, nous voulions un appareil qui serait non seulement plus personnel, mais qui utiliserait également les données pour formuler des recommandations pour un mode de vie plus sain", explique le président-directeur général de Circular, Amaury Kosman.