Le marché des objets connectés prêt-à-porter atteindrait 81,5 milliards de dollars cette année

L'analyse de Gartner passe en revue les secteurs des smartwatch, des bracelets connectés, des écouteurs, des casques, des habits connectés ainsi que des patchs. Alors qu'au total, ce marché représentait 69 milliards de dollars en 2020, il pourrait atteindre 81,5 milliards de dollars en 2021, selon les premières prévisions et 93,85 milliards l'année suivante.

Les consommateurs ont notamment dépensé 21,8 milliards de dollars en montres connectées l'année dernière. Cela représenterait une hausse de 17,6 % par rapport aux chiffres de 2019. Cette année, le marché des montres connectées est estimé à 25,8 milliards de dollars et pourrait tutoyer les 31,3 milliards en 2022.

La plus grosse progression provient toutefois du marché des écouteurs. Gartner explique que les salariés effectuant du télétravail ont en effet été nombreux à avoir investi dans ces produits, notamment pour leurs sessions de visioconférences. En 2019, 14,5 milliards de dollars avaient été dépensés pour de tels produits, et le secteur a enregistré plus du double de ces dépenses l'année dernière. En 2021, le marché s'élèverait à 39,2 milliards de dollars et 44,1 milliards l'année suivante.

Au rang des nouvelles catégories de produits, on découvre le smart patch, un nom que l'on entend pas encore beaucoup. Le plus connu d'entre eux permet d'éviter les maux de tête après une soirée un peu trop arrosée en diffusant continuellement des vitamines dans l'organisme au travers des pores de la peau. Gartner explique que ce marché a été ralenti en raison de régulations d'ordre médicales. Toutefois, la crise sanitaire a donné un coup de boost au secteur de la santé. Ces patchs devraient ainsi représenter 5,9 milliards de dollars de dépenses cette année et 7,1 milliards l'année prochaine.