Le Honor Band 6 est officiel, et il a un grand écran digne d'une smartwatch

L'écran de 1,47 pouce est bien sûr de technologie AMOLED. On retrouve le format allongé des dalles de smartband, mais avec bien plus de largeur. Esthétiquement, le Honor Band 6 se place entre le bracelet connecté traditionnel et la montre connectée au cadran carré.

Les matériaux qui composent le bracelet et le boitier ne semblent par contre pas avoir changé, laissant le produit dans l'entrée de gamme. Un élément obligatoire pour conserver un tarif attractif.

Les fonctionnalités concernant le sport et l'activité physique semblent avoir peu évoluées, c'est en tout cas ce que suppose le peu d'informations données par Honor à ce sujet. Dix exercices seraient donc supportés, dont six reconnus automatiquement sans avoir besoin de lancer le programme soi-même.