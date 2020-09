Honor GS Pro : une montre connectée et renforcée, dotée d'une autonomie de 25 jours

Le design de la Honor GS Pro ne cache pas ses ambitions. Loin de certaines montres connectées à l'esthétique raffinée, la GS Pro est prête à partir à l'aventure : le constructeur révèle qu'elle a passé 14 tests militaires différents, au cours desquels elle a été soumise à l'eau, à des chocs et à la chaleur. Conçue pour les escapades, elle possède un écran AMOLED de 1,39" et affiche une autonomie, qui est clairement son point fort, de 25 jours en mode normal, et de 48 heures avec utilisation GPS. Honor indique également 100 heures d'utilisation en mode « exercice à l'extérieur », et deux heures suffisent pour la recharger complètement.