OnePlus confirme l'arrivée d'un bracelet connecté (avant une smartwatch ?)

Le 31 décembre dernier, une photo d'un supposé OnePlus Band a fait son apparition sur Twitter. Ce dernier ressemble à s'y méprendre au bracelet connecté de la marque Oppo. Or, OnePlus et Oppo font partie du même groupe BBK aux côté de Vivo, Realme et iQOO.

Pour mémoire, le bracelet d'Oppo est compatible avec les smartphones Android 6 et iOS 10 et versions ultérieures. Il dispose d'un écran AMOLED de 1,1 pouce et d'une batterie de 100 mAh. Outre diverses interactions avec le smartphone, on y retrouve plusieurs capteurs mesurant les pas, le taux d'oxygène, ou encore la qualité du sommeil. Il se positionne face au Xiaomi Mi Band.

Selon les informations recueillies par Android Central, ce bracelet serait lancé dans le courant du premier trimestre 2021, ce mois-ci ou en février, soit avant le lancement du OnePlus 9 prévu pour le mois de mars.