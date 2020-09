HONOR Watch GS Pro : la montre connectée outdoor autonome et endurante

Si elle n’embarque pas de GPS, la HONOR Watch ES sait toutefois analyser votre rythme cardiaque et la saturation d’oxygène dans votre sang, en plus des mesures classiques comme le nombre de pas et le suivi du sommeil.

Sa batterie de 180 mAh lui assure jusqu’à 10 jours d’autonomie, ce qui en fait une montre autant voire plus endurante que ses concurrents. Ajoutez à ça une étanchéité à 5 ATM et une résistance accrue à l'eau et la poussière : vous aurez au final un compagnon très efficace pour suivre votre santé au quotidien !