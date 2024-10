Le matériau embarqué permettrait à la bague de s'adapter par elle-même aux doigts de l'utilisateur, et non l'inverse, comme c'est le cas actuellement.

Non seulement cela réduirait le temps et les coûts liés au choix de la bonne taille d'une bague connectée, mais cela pourrait ouvrir la voie à une bague pouvant être portée à n'importe quel doigt et/ou partagée par plus d'une personne. Pratique pour l'utilisateur donc, mais aussi pour Xiaomi, qui n'aurait alors à produire qu'un seul et unique type d'anneau.