Samsung Galaxy Ring : sa sortie se précise...

Il y a plusieurs mois, un dépôt de brevet nous indiquait que le Galaxy Ring était un anneau intelligent conçu pour « le suivi, la mesure, la surveillance et le téléchargement d'informations relatives à la santé, à la forme physique et au sommeil ». Quelques semaines plus tard, alors que la chaleur estivale battait son plein, de nouveaux indices ont commencé à germer dans la bêta de l'application Samsung Health. Nous découvrions alors la présence d'une allusion au Galaxy Ring, laissant alors suggérer que la future technologie serait compatible avec l'application.