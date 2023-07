Seriez-vous prêt à porter une bague connectée Samsung ? Elle serait dans les cartons !

En mars dernier, Samsung déposait les noms de marques Galaxy Glasses et Galaxy Ring. Si le premier faisait référence à un casque de réalité mixte, à l'instar de l'Apple Vision Pro, le second, quant à lui, évoquait alors « un anneau intelligent pour le suivi, la mesure, la surveillance et le téléchargement d'informations relatives à la santé, à la forme physique et au sommeil ». Bonne nouvelle : ce dernier vient à nouveau de nous faire signe dans la dernière bêta de l'application Samsung Health.