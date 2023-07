Après la montre, Samsung va vous mettre la bague au doigt, mais pour quoi faire ?

Après vous avoir mis un smartphone en main et une montre au poignet, Samsung aimerait aussi vous passer la bague au doigt. Au sens propre. Quelques années après la demande de brevet déposée pour une bague connectée, et alors que de nouveaux indices surgissaient récemment, on en apprend un peu plus sur le projet de Samsung. L'idée serait notamment d'aboutir à une « Galaxy Ring » offrant un suivi de santé précis, mais aussi capable de s'appairer aux futurs casques d'AR de Samsung.