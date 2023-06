IA : il sera bientôt possible de générer une image en quelques secondes directement sur nos smartphones

La technologie est en constante évolution, et les progrès récents dans le domaine de l'IA générative en sont un bon exemple. Désormais, la miniaturisation et l'optimisation des infrastructures indispensables à son fonctionnement font partie des évolutions qui devraient le plus attirer l'attention du secteur. À l'image du chemin parcouru par l'informatique, depuis l'époque où un ordinateur occupait l'espace d'une maison jusqu'à celle où il peut être rangé dans une poche.

Des chercheurs se penchent activement sur le sujet, et ce sont ceux de Snap Research, la division R&D de la société mère de Snapchat, qui ont certainement réalisé les progrès les plus impressionnants à ce jour. Dans un document de recherche rapporté par Neowin, une équipe de l'entreprise affirme avoir réduit de façon spectaculaire le temps nécessaire à une IA pour générer une image, et ce, grâce à un nouveau modèle baptisé SnapFusion.

« Snap Research a réalisé cette percée en optimisant l'architecture du système et le processus de débruitage, le rendant incroyablement efficace, tout en conservant la qualité de l'image », expliquent-ils. « Ainsi, il est possible d'exécuter SnapFusion pour générer des images à partir de prompts et d'obtenir des résultats clairs et nets en quelques secondes sur un appareil mobile, plutôt qu'en quelques minutes ou quelques heures, comme le présentent d'autres recherches. »