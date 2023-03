ChatGPT & co : pourquoi le coût énergétique de l'IA pose un vrai problème

Ces dernières semaines, les ChatGPT, Google Bard et autre Microsoft Bing, sans parler de toutes ces intelligences artificielles qui bercent notre quotidien ou de ces géants de la Tech qui veulent aussi leur part du gâteau (comme Amazon), ont pris une part croissante dans l'actualité. L'IA est devenue un sujet majeur dans tous les secteurs, pour ce qu'elle apporte en matière de capacités (et de revenus). Sauf que tout cela a un coût, un coût énergétique qui est d'ailleurs très important et qui pousse des chercheurs à tirer la sonnette d'alarme.