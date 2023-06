L'impact énergétique de l'IA est déjà énorme… et ce n'est que le début

Pour la chercheuse, il s'agit d'une aberration : « Il y a tellement d'approches et de méthodes d'IA efficaces et à faible impact que les gens ont développées au fil des ans, mais on veut utiliser l'IA générative pour tout. » Elle ajoute : « Si les entreprises sont plus transparentes sur les ressources naturelles utilisées et les émissions de carbone émises lors de la création et de l'utilisation des modèles d'IA, elles pourraient contribuer à ouvrir des discussions sur le moment et la manière d'utiliser stratégiquement l'IA générative. »

En définitive, le danger le plus immédiat de ces programmes ne serait pas tant les risques qu'ils font peser sur nos sociétés, mais plutôt leur impact sur l'environnement. Et ce n'est pas ChatGPT qui va nous aider à résoudre ce problème, car selon lui : « En tant que modèle de langage d'IA, je n'ai pas de présence physique et je ne consomme pas directement d'énergie. » Peut-être devrions-nous apprendre aux intelligences artificielles à ne pas trop nous ressembler, au risque de générer plus de déni que d'objectivité ?