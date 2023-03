Et si votre piscine municipale se chauffait... en refroidissant un data center ?

Les data centers sont réputés pour être très énergivores, ce qui pose problème à l'heure où la consommation des données explose et où la sobriété énergétique s'impose. Mais la chaleur émise par un centre de données peut être utilisée pour des activités qui, elles, souffrent de l'explosion des coûts de l'électricité et du gaz et qui sont à la recherche de solutions salvatrices, bien moins coûteuses. Parmi elles, les piscines municipales.