Submer n'est pas à sa première baignade dans le monde du refroidissement par immersion. Si elle existe depuis une dizaine d'années (elle a été fondée en 2015 par Pol Valls et Daniel Pope), la start-up barcelonaise a développé une solution unique : des cuves remplies d'un liquide biodégradable non conducteur dans lesquelles les serveurs sont entièrement immergés. Ce « bain » permet non seulement de refroidir efficacement les composants, mais aussi de prolonger leur durée de vie.