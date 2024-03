Avec son programme de recyclage d'énergie, ce data center français pourrait être pionnier dans son domaine

Ils sont réputés polluants et gourmands. Les data centers nous sont précieux, mais néfastes pour l'environnement malgré quelques exceptions plus vertueuses. C'est dans un contexte de transition écologique et de crise des énergies qu'un partenariat noué entre une université et un constructeur de data centers français innove en créant le premier data center biocirculaire du monde.

Cette collaboration vise à capter puis exploiter la chaleur émise par les data centers pour favoriser la croissance d'algues, qui agissent comme des puits de carbone en captant le CO2 dégagé. « Face à la croissance exponentielle du digital et du nombre de données stockées dans les data centers (+ 35 %/an dans le monde), les efforts environnementaux des acteurs du secteur doivent être à la hauteur des enjeux », précise le communiqué du groupe Data4.

Si le principe n'est pas nouveau, à l'instar des piscines au Royaume-Uni chauffées grâce aux data centers, eux-mêmes refroidis par l'eau de ces piscines, il s'agit bien d'une innovation en matière de recyclage d'énergie française.