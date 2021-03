Consommation d'eau des datacenters : Scaleway tire la sonnette d'alarme

Scaleway, l'un des leaders européens d'infrastructures cloud et de l'hébergement web, a annoncé lundi avoir accéléré son engagement sociétal et environnemental en vue de respecter son ambition "d'être le Cloud le plus efficient et transparent à horizon 2025." La filiale d'Iliad s'inscrit dans le prolongement de l'objectif fixé par l'accord de Paris (limiter à 2°C le réchauffement climatique d'ici 30 ans) et celui posé par la Commission européenne, qui souhaite rendre les datacenters neutres en carbone, avant 2030.