Le data center sous-marin de Microsoft refait surface après deux ans d'immersion

Ainsi, en 2016, l’entreprise de Redmont avait fait part de ses ambitions à ce sujet, à la suite d’un premier test réussi dans les eaux californiennes. Deux ans plus tard, elle les concrétisait de manière plus aboutie en lançant, en juin 2018, le premier data center sous-marin dans le cadre de son Projet Natik. Après avoir été immergé pendant plus de deux ans, celui-ci est de retour sur la terre ferme.