Apple va construire deux des plus grandes éoliennes au monde au large des côtes du Danemark

« La lutte contre le changement climatique exige une action urgente et un partenariat mondial - et le centre de données Viborg est une preuve puissante que nous pouvons relever ce défi générationnel », a notamment déclaré Lisa Jackson, Vice-présidente de la division Environnement, politique et initiatives sociales d'Apple. « Les investissements dans l'énergie propre permettent des innovations révolutionnaires qui apportent une énergie propre et de l'emploi aux entreprises et aux communautés locales. C'est un domaine dans lequel nous devons montrer la voie, pour le bien de notre planète et des générations futures », lit-on du communiqué.

Comme le note pour sa part MacRumors, les sous-traitants d'Apple travaillant sur ce projet (dont Henkel, tesa SE, DSM Engineering Materials, STMicroelectronics et Solvay) ont indiqué travailler à des solutions propres pour honorer le contrat. Varta, un fournisseur allemand d'Apple, s'est pour sa part engagé à utiliser de l'énergie 100% renouvelable pour toute la production dédiée au géant de Cupertino.