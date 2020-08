À Singapour, une ferme solaire équivalente à 45 terrains de foot va être construite

L'Agence nationale de l'eau de Singapour (PUB) a décidé d'alimenter ses usines de purification de l'eau avec une énergie solaire, et va ainsi construire une ferme solaire géante à une trentaine de kilomètres de la ville, dans le réservoir Tengeh. Le site a été choisi pour permettre à l'agence d'alimenter son usine sans devoir composer avec les difficultés d'installation d'une telle infrastructure dans un cadre urbain. L'espace réduit au sein de la cité-État a également forcé la décision de l'installer sur l'eau, et la validation du projet a été faite sur la base d'essais déjà menés dans des conditions similaires, montrant un impact minimal sur la qualité de l'eau et la biodiversité.