Évidemment, dans ce domaine, il y a des locomotives. Et la première, de loin, est la Chine. « La Chine devrait installer 334 GW de capacité solaire, représentant 56% des augmentations mondiales de capacité en 2024 » nous rapporte le think tank. Une place de numéro 1 mondial qui n'a rien d'étonnant, l'empire du Milieu étant de très loin le plus grand producteur de panneaux solaires, le tout avec un gouvernement qui met depuis plusieurs années des moyens colossaux dans sa transition écologique.

Derrière la Chine, on retrouve l'Inde, les États-Unis, l'Allemagne et le Brésil, qui, à eux cinq, représentent tout simplement 75% de l'augmentation des dispositions solaires mondiales pour 2024. Et en 2025, d'autres pays deviendront-ils des acteurs majeurs de cette activité ?