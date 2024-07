En Irlande, les data centers dévorent plus de 20% de toute l’électricité produite… et ce n'est que le début !

Un chiffre totalement abasourdissant quand on sait que les foyers urbains en Irlande représentaient tous ensemble 18% de la consommation en électricité du pays en 2023. Et la tendance à la hausse devrait continuer, selon l'opérateur public du réseau EirGrid, qui pronostique dans les années à venir une « croissance de la demande tirée par les grands utilisateurs d'énergie et les centres de données. »

Ces « défis d'approvisionnement en électricité » seront dus notamment au développement toujours plus intense de l'intelligence artificielle, technologie dont on connaît la nature particulièrement énergivore. Ainsi, selon des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation des data centers devrait en 2028 cette fois dépasser celle de l'ensemble des foyers du pays (villes et campagnes comprises), pour représenter 30% de la consommation nationale. Où l'Irlande va-t-elle pouvoir récupérer cette électricité manquante ?