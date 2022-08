Amazon et Microsoft renoncent à leurs data centers en Irlande... faute d'électricité

En 2021, EirGrid, l'opérateur public de transport d'électricité en Irlande, a prévenu que Dublin risquait de connaître des pannes d'électricité en raison d'une demande excessive en énergie, et plus particulièrement de la part des centres de données déjà existants dans le pays et dirigés par les géants du Cloud. Si cette demande ne diminuait pas, il était donc probable que plusieurs pannes généralisées aient lieu. La même année, la Commission irlandaise de réglementation des services publics (CRU) a qualifié les centres de données de « principal moteur de demande homogène » sur le réseau.