Microsoft : vers un data center fonctionnant aux énergies renouvelables au Danemark et 200 000 emplois

En parallèle de son projet de construction, Microsoft cherche à améliorer son offre de formation au Danemark pour permettre à des personnes de tous âges et tous niveaux d'améliorer leurs compétences numériques.

Pour ce faire, la firme mise sur des programmes de formation approfondie et la certification Azure pour ses partenaires et ses clients, mais aussi des outils d'éducation numérique pour les enfants et les jeunes, ainsi qu'un accès gratuit à certains parcours d'apprentissage. Microsoft évoque enfin des outils de recherche d'emploi et des certifications à prix réduits pour les demandeurs d'emploi et les chômeurs. Une offre qui devrait permettre au bout du compte d'atteindre l'objectif de création de 200 000 emplois sous quatre ans.

Microsoft dénombre par ailleurs plus de 2 000 partenaires au Danemark, dont des groupes comme Accenture, Netcompany et Venzo. Nombre de ces structures utilisent le Cloud de Microsoft pour propulser certains de leurs services. En passant sur un Data Center à énergie 100% renouvelable au Danemark, Microsoft souhaite contribuer à réduire l'empreinte carbone de ces groupes.