Microsoft aide une ONG à nettoyer les océans grâce au machine learning

The Ocean CleanUp a été contactée pour la première fois en 2018 par un employé de Microsoft, et invitée à participer au Global Hackathon annuel de la compagnie américaine. « Microsoft dispose d’immenses ressources informatiques qui pourraient largement vous aider à suivre et à contrôler vos efforts, pour une fraction du coût d’une intelligence artificielle », écrivait Drew Wilkinson dans son invitation. En effet, si 80 % des déchets plastiques rejetés dans les océans proviennent de 1 000 fleuves dans le monde, encore faut-il pouvoir installer l'Interceptor au bon endroit et au bon moment. L'enjeu se pose également pour les déchets dans l'océan, soumis aux courants marins.