Microsoft ambitionne de devenir une entreprise "zéro déchet" d'ici 2030

C’est ce que la population mondiale a jeté au cours de l’année 2019, selon un rapport publié en juillet. Aussi la nouvelle politique de Microsoft n’aura qu’un impact minime sur ces chiffres, les produits n'étant toujours pas conçus pour durer et être plus facilement réparés.

C’est d'ailleurs ce qu'avance Scott Cassel, fondateur de l’association Product Steward Ship Institute dans une interview accordée à The Verge : « Les entreprises de matériel électronique font un excellent travail de conception pour le plaisir et l'efficacité, mais l'évolution rapide de la demande des consommateurs signifie également qu'elles conçoivent pour l'obsolescence. Ainsi, le produit le plus récent et le plus cool d'aujourd'hui devient la poubelle de demain ».