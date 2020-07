53 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019, un record pas très glorieux

Néanmoins, si l'on réfléchit en termes de production par habitant, les Européens sont les plus gros producteurs avec 16,3 kg par personne et par an. En France, chaque habitant produit en moyenne 20 kg par personne et par an. Les habitants d'Océanie atteignent 16,1 kg par habitant et 5,6 kg par tête en Chine. Aux États-Unis, le rapport estime que chaque habitant produit environ 13 kg par an.