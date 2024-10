Avec plus de 100 familles de produits listées et plus de 2,5 millions de produits passés par le SAV l'an passé, le réseau Fnac Darty nous livre ses enseignements pour 2024. Une chose à retenir déjà, puisque le baromètre s'enrichit cette année avec l'arrivée d'un nouveau critère : celui de l'évolution dans le classement "durabilité", qui comprend les hausses et baisses des critères de fiabilité, de réparabilité ainsi que de la disponibilité et du prix des pièces détachées.