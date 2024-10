On y apprend que les terminaux, tels que les téléviseurs, les smartphones ou les ordinateurs portables, sont responsables de 88 % de cet impact, en raison de leur cycle de vie – de la fabrication à leur mise au rebut. Logiquement, ils représentent aussi le facteur le plus important sur les ressources minérales et métalliques.



Les usages ont également un poids très variés selon le type de réseau utilisé pour la diffusion. La télévision linéaire, principalement diffusée par la TNT, est largement plus économe que les réseaux fixes et mobiles qui représentent 95 % de l'impact carbone, les 5 % restant étant à la charge des réseaux de type "broadcast", autrement dit la radio et la TNT.



Une heure de consommation audiovisuelle peut ainsi émettre jusqu’à 57 g en équivalent CO2, ce qui correspond à un trajet en TGV de 20 kilomètres selon l'étude. Du côté de la consommation électrique, l'audiovisuel représenterait 2,9 % de la facture de la facture énergétique hexagonale.